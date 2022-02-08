Чтобы облегчить течение коронавирусной болезни, как, впрочем, и других респираторных заболеваний, врачи рекомендуют два, особенно эффективных напитка — зеленый чай и черничный сок.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный государственный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

Он также рассказал и о других рекомендациях для пациентов, которые переносят болезнь в домашних условиях.

— Режим дня, как и при всех вирусных заболеваниях — покой, проветривание помещения, обильное питье. В пищу рекомендованы легкоусвояемые продукты, фрукты, овощи. Особо хотелось бы отметить зеленый чай и черничный сок, — отметил медик.

По его словам, типичных симптомов Covid-19, которые однозначно указывают именно на коронавирус, не существует. К наиболее распространенным признакам Covid-19 относятся:

сухой кашель

насморк

температура выше 38°C.

Возможны также одышка, усталость, боли в мышцах, суставах и горле, а также головная боль. Могут временно нарушаться обоняние и чувство вкуса. Реже встречаются тошнота, боли в животе, диарея, воспаление слизистой оболочки глаз, увеличение лимфатических узлов и сонливость.

Воспаление легких – симптом тяжелого течения Covid-19. Здесь уже требуется интенсивная терапия в условиях стационара.

По словам санитарного врача, при появлении респираторных симптомов очень важно сделать тест на Covid-19. Если результат окажется положительным, далее – по расписанию: обращение к семейному врачу, режим самоизоляции, рекомендованное лечение.

Медик особо отметил, что антибиотики и стероиды ни в коем случае нельзя принимать по собственному разумению, эти препараты должен назначать только врач.

Источник: Юрий Ромаскевич