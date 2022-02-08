Щоб полегшити перебіг коронавірусної хвороби, як, втім, і інших респіраторних захворювань, лікарі рекомендують два, особливо ефективних напої – зелений чай і чорничний сік.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний державний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

Він також розповів і про інші рекомендації для пацієнтів, які переносять хворобу в домашніх умовах.

– Режим дня, як і при всіх вірусних захворюваннях – спокій, провітрювання приміщення, рясне пиття. У їжу рекомендовані легкозасвоювані продукти, фрукти, овочі. Особливо хотілося б відзначити зелений чай і чорничний сік, – зазначив медик.

За його словами, типових симптомів Covid-19, які однозначно вказують саме на коронавірус, не існує. До найбільш поширених ознак Covid-19 відносяться:

сухий кашель

нежить

температура вище 38°C.

Можливі також задишка, втома, болі в м’язах, суглобах і горлі, а також головний біль. Можуть тимчасово порушуватися нюх і відчуття смаку. Рідше зустрічаються нудота, болі в животі, діарея, запалення слизової оболонки очей, збільшення лімфатичних вузлів і сонливість.

Запалення легень – симптом тяжкого перебігу Covid-19. Тут вже потрібна інтенсивна терапія в умовах стаціонару.

За словами санітарного лікаря, при появі респіраторних симптомів дуже важливо зробити тест на Covid-19. Якщо результат виявиться позитивним, далі – за розкладом: звернення до сімейного лікаря, режим самоізоляції, рекомендоване лікування.

Медик особливо зазначив, що антибіотики і стероїди ні в якому разі не можна приймати за власним розумінням, ці препарати повинен призначати тільки лікар.

Джерело: Юрій Ромаскевич