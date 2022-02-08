В Україні рекомендували скоротити мінімальну тривалість лікування безсимптомних пацієнтів до п’яти днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 8 лютого. Так, це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби.

– Дані останніх досліджень показують, що більшість випадків передачі коронавірусу відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їх появи. Штам Омікрон має значно менший інкубаційний період в порівнянні з іншими варіантами вірусу, – каже міністр.

Раніше пацієнт мав перебувати на ізоляції не менше 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на Covid-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Зараз самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через п’ять днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Також у МОЗ додали, що наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації від коронавірусу. Однак цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності.

За минулу добу, 7 лютого, вакцинувалися від Covid-19 63 919 людей. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.