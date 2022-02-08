В Україні зараз спостерігається дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також є ризик одночасно захворіти на коронавірус та грип.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 8 лютого. За його словами, людям необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на Covid-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.
– Є ризик одночасно захворіти на Covid-19 та грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я, – зазначив Ляшко.
Він розповів, що особливістю першої цьогорічної хвилі коронавірусу є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих. Тому основний удар в цій хвилі на себе приймають лікарі та працівники первинної медичної допомоги.
Станом на 8 лютого в Україні за добу зафіксували 34 353 випадки коронавірусу. Одужати вдалося 15 193 людям, а померли – 255 пацієнтів. Найбільше хворих виявили в Одеській, Львівській та Харківській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.