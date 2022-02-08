В Україні зараз спостерігається дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також є ризик одночасно захворіти на коронавірус та грип.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 8 лютого. За його словами, людям необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на Covid-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.