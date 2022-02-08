Відтепер в Україні встановити діагноз Covid-19 у людей з бесимптомним перебігом хвороби можна за допомогою експрес-тесту на антиген. Основна умова – контакт з людиною, у якої підтвердився коронавірус.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 8 лютого. Раніше ж підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми Covid-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

У МОЗ наголосили, що змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків Covid-19.

– В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання, – каже Ляшко.

Контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад лікарні та установи довготривалого догляду.

Водночас ті, ж хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

За даними Центру громадського здоров’я України, за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 413 тис. людей. З них 40% — це діти віком до 17 років.

Також уже виявили випадки інфікування вірусами грипу. Ці дані свідчать, що наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Тому в МОЗ закликають дотримуватись усіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на Covid-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.