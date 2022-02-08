Теперь в Украине установить диагноз Covid-19 у людей с бессимптомным течением болезни можно с помощью экспресс-теста на антиген. Основное условие — контакт с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 8 февраля. Ранее же подтверждения экспресс-тестами было достаточно лишь для людей, у которых имеются симптомы Covid-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждения ПЦР-методом.

В Минздраве подчеркнули, что изменениями в приказ приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев Covid-19.

— В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания, — говорит Ляшко.

Контактами высокого риска считаются члены семьи инфицированного, уязвимые контактные люди по состоянию здоровья, а также люди, которые находятся в помещениях с высокой степенью риска, например больницы и учреждения длительного ухода.

В то же время те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска.

По данным Центра общественного здоровья Украины, за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 413 тыс. людей. Из них 40% — это дети в возрасте до 17 лет.

Также уже выявили случаи инфицирования вирусами гриппа. Эти данные свидетельствуют, что сейчас в Украине идет очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций.

Поэтому в Минздраве призывают придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть Covid-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким.