В Украине сейчас наблюдается очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Также есть риск одновременно заболеть коронавирусом и гриппом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 8 февраля. По его словам, людям необходимо придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть Covid-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким.

— Есть риск одновременно заболеть Covid-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья, — отметил Ляшко.

Он рассказал, что особенностью первой в этом году волны коронавируса является рост количества инфицированных и умеренное количество госпитализированных. Поэтому основной удар в этой волне на себя принимают врачи и работники первичной медицинской помощи.

По состоянию на 8 февраля в Украине за сутки зафиксировали 34 353 случая коронавируса. Выздороветь удалось 15 193 людям, а умерли — 255 пациентов. Больше всего больных обнаружили в Одесской, Львовской и Харьковской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.