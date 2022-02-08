В Украине рекомендовали сократить минимальную продолжительность лечения бессимптомных пациентов до пяти дней с даты появления первых симптомов или даты взятия материала на исследование.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 8 февраля. Так, это позволяет сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов, которые имеют легкое течение болезни.

— Данные последних исследований показывают, что большинство случаев передачи коронавируса происходит за 1-2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2-3 дня после их появления. Штамм Омикрон имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими вариантами вируса, — говорит министр.

Ранее пациент должен был находиться на изоляции не менее 10 дней от даты появления симптомов или же от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на Covid-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Сейчас самоизоляцию можно завершать при условии отсутствия симптомов заболевания через пять дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.

Также в Минздраве добавили, что сейчас каждый второй взрослый украинец получил полный курс вакцинации от коронавируса. Однако этого еще мало для успешного прохождения очередной волны роста заболеваемости.

За прошлые сутки, 7 февраля, вакцинировались от Covid-19 19 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу – 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу – 14 973 человека.