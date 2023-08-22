Национальная служба здоровья Украины сообщила, что более 4,2 млн пользователей уже воспользовались программой Доступные лекарства с помощью электронных рецептов. Это позволило жителям Украины получить большинство медицинских препаратов по льготным ценам или с частичной доплатой.

Так, с апреля 2019 года в разных регионах Украины было выписано более 60 млн электронных рецептов, из которых использовано почти 51 млн.

Несмотря на это, продолжают распространяться ложные слухи о том, что те, кто живет в сельской местности и не имеет смартфонов, не смогут получать электронные рецепты. Однако это не так. Теперь это официально подтверждено НСЗУ.

Обратиться к своему врачу (семейному, эндокринологу, психиатру, неврологу) можно дистанционно. Врач создает рецепт в электронной системе, пациент получает SMS, который показывает в аптеке.

Тем, кто пользуется старыми кнопочными телефонами, стоит удалять старые SMS и ненужную информацию, чтобы получать новые сообщения.

Если пациент не пользуется мобильным телефоном, по его требованию врач может выписать электронный рецепт на бумаге и внести его в Электронную систему здравоохранения.

Чтобы получить медикаменты в аптеке, пациенту не обязательно идти самому. Номер электронного рецепта можно переслать или сообщить близким. Электронные рецепты действуют как в городе, так и в селе.

С 2023 года все аптеки, участвующие в программе компенсации, могут выписывать лекарства по электронному рецепту, включая инсулин и препараты Доступные лекарства. Обычно такие аптеки имеют специальную наклейку Здесь есть Доступные лекарства.

Источник и фото: НСЗУ