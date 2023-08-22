Національна служба здоров’я України повідомила, що понад 4,2 млн українців вже скористалися програмою Доступні ліки за допомогою електронних рецептів. Це дозволило мешканцям України отримати більшість медичних препаратів за пільговими цінами або з частковою доплатою.

Так, з квітня 2019 року у різних регіонах України було виписано понад 60 млн електронних рецептів, з яких використано майже 51 млн.

Попри це, продовжують поширюватися неправдиві чутки про те, що ті, хто живе в сільській місцевості та не має смартфонів, не зможуть отримувати електронні рецепти. Однак це не так. Тепер це офіційно підтверджено НСЗУ.

Звернутися до свого лікаря (сімейного, ендокринолога, психіатра, невролога) можна дистанційно. Лікар створює рецепт у електронній системі, пацієнт отримує SMS, яке показує в аптеці.

Тим, хто користується старими кнопковими телефонами, варто видаляти старі SMS та непотрібну інформацію, щоб отримувати нові повідомлення.

Якщо пацієнт не користується мобільним телефоном, на його вимогу лікар може виписати електронний рецепт на папері та внести його в Електронну систему охорони здоров’я.

Щоб отримати медикаменти в аптеці, пацієнтові не обов’язково йти самому. Номер електронного рецепта можна переслати або повідомити близьким. Електронні рецепти діють як в місті, так і в селі.

З 2023 року всі аптеки, що беруть участь у програмі компенсації, можуть виписувати ліки за електронним рецептом, включаючи інсулін та препарати Доступні ліки. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну наліпку Тут є Доступні ліки.

Джерело і фото: НСЗУ