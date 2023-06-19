З 1 липня лікарські препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки українці зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою тільки за електронним рецептом.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Радуцький нагадав, що йдеться про препарати за напрямками: серцево-судинні захворювання, діабет II типу, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (у т.ч. бронхіальна астма), інсулінозалежний і нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, розлади психіки та поведінки, епілепсія, імуносупресивні препарати для людей у посттрансплаційному періоді.

Як зазначив Михайло Радуцький, на початку повномасштабної війни уряд дозволив виписувати та відпускати Доступні ліки за паперовим рецептом для безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків.

– Нещодавно уряд ухвалив постанову, фактично повернувши вимоги довоєнного стану, – пише Радуцький.

За його словами, винятком залишаються зона активних бойових дій і тимчасово окуповані території, де медики зможуть і надалі виписувати пацієнтам паперові рецепти, а аптеки їх погашати.

На решті території України електронна система охорони здоров’я працює стабільно, тому лікарі зможуть створювати електронні рецепти, а пацієнти погашати їх в аптеках.

Також на прохання пацієнта лікар може роздрукувати інформаційну довідку, що містить інформацію про рецепт. Це дасть змогу людям, які мають складнощі в користуванні телефоном, і надалі користуватися програмою реімбурсації.

Загалом від початку року Доступні ліки за е-рецептом отримали 1,5 млн пацієнтів. Найбільше для лікування серцево-судинних захворювань, діабету II типу, хвороб нижніх дихальних шляхів та інсуліну.

Джерело: Михайло Радуцький