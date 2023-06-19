С 1 июля лекарственные препараты по программе реимбурсации Доступні ліки украинцы смогут получить бесплатно или с частичной доплатой только по электронному рецепту.

Об этом на своем Telegram-канале сообщили глава профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Радуцкий напомнил, что речь идет о препаратах по направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, хронические заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма), инсулинозависимый и несахарный диабет, болезнь Паркинсона, расстройства психики и поведения, эпилепсия, иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплационном периоде.

Как отметил Михаил Радуцкий, в начале полномасштабной войны правительство разрешило выписывать и отпускать Доступні ліки по бумажному рецепту для беспрепятственного доступа к жизненно необходимым лекарствам.

— Недавно правительство приняло постановление, фактически вернув требования довоенного состояния, — пишет Радуцкий.

По его словам, исключением остаются зона активных боевых действий и временно оккупированные территории, где медики смогут и в дальнейшем выписывать пациентам бумажные рецепты, а аптеки их погашать.

На остальной территории Украины электронная система здравоохранения работает стабильно, поэтому врачи смогут создавать электронные рецепты, а пациенты погашать их в аптеках.

Также по просьбе пациента врач может распечатать информационную справку, содержащую информацию о рецепте. Это позволит людям, которые имеют сложности в пользовании телефоном, и в дальнейшем пользоваться программой реимбурсации.

Всего с начала года Доступні ліки по е-рецепту получили 1,5 млн пациентов. Больше всего для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, болезней нижних дыхательных путей и инсулина.

Источник: Михаил Радуцкий