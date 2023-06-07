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К какому врачу за каким рецептом обращаться: разъясняет Нацслужба здоровья

7 июня 2023, 18:54
Валентина Андрейко журналіст
ампули, шприці
Источник: Pixabay

Речь идет об е-рецепте. В Нацслужбе здоровья дают разъяснения относительно бесплатных лекарств. Итак,

семейный врач, терапевт или педиатр могут выписать е-рецепт —

  • в случае сердечно-сосудистых заболеваний;
  • сахарного диабета II типа;
  • бронхиальной астмы и ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких).

Эндокринолог

  • при несахарном или инсулинозависимом диабете.

Невролог

  • при болезни Паркинсона.

Психиатр

  • при расстройствах психики и поведения.

Психиатр или невролог

  • при эпилепсии.

По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения. И выпишут первый рецепт.

Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр. А также лечащий врач.

Любые другие рецептурные препараты, которые пациент будет покупать за свой счет, можно получить и у врача первичной медицинской помощи, и у любого врача-специалиста, а приобрести или заказать их можно на сайте https://likie.ua/

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источник: Нацслужба здоров’я

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Бесплатные лекарства Рецепт Сімейний лікар
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