Речь идет об е-рецепте. В Нацслужбе здоровья дают разъяснения относительно бесплатных лекарств. Итак,

семейный врач, терапевт или педиатр могут выписать е-рецепт —

в случае сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета II типа;

бронхиальной астмы и ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких).

Эндокринолог —

при несахарном или инсулинозависимом диабете.

Невролог —

при болезни Паркинсона.

Психиатр —

при расстройствах психики и поведения.

Психиатр или невролог —

при эпилепсии.

По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения. И выпишут первый рецепт.

Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр. А также лечащий врач.

Любые другие рецептурные препараты, которые пациент будет покупать за свой счет, можно получить и у врача первичной медицинской помощи, и у любого врача-специалиста, а приобрести или заказать их можно на сайте https://likie.ua/

источник: Нацслужба здоров’я