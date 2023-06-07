Речь идет об е-рецепте. В Нацслужбе здоровья дают разъяснения относительно бесплатных лекарств. Итак,
семейный врач, терапевт или педиатр могут выписать е-рецепт —
- в случае сердечно-сосудистых заболеваний;
- сахарного диабета II типа;
- бронхиальной астмы и ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких).
Эндокринолог —
- при несахарном или инсулинозависимом диабете.
Невролог —
- при болезни Паркинсона.
Психиатр —
- при расстройствах психики и поведения.
Психиатр или невролог —
- при эпилепсии.
По этим направлениям врачи-специалисты создадут план лечения для пациента в электронной системе здравоохранения. И выпишут первый рецепт.
Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр. А также лечащий врач.
Любые другие рецептурные препараты, которые пациент будет покупать за свой счет, можно получить и у врача первичной медицинской помощи, и у любого врача-специалиста, а приобрести или заказать их можно на сайте https://likie.ua/
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источник: Нацслужба здоров’я