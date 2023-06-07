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До якого лікаря за яким рецептом звертатися: роз’яснює Нацслужба здоров’я

7 Червня 2023, 18:54
Валентина Андрейко журналістка
ампули, шприці
Джерело: Pixabay

Мова йде про е-рецепт. У Нацслужбі здоров’я дають роз’яснення стосовно безкоштовних ліків. Отож,

cімейний лікар, терапевт або педіатр можуть виписати е-рецепт –

  • у разі серцево-судинних захворювань;
  • цукрового діабету II типу;
  • бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворюванню легень).

Ендокринолог

  • при нецукровому або інсулінозалежному діабеті.

Невролог

  • при хворобі Паркінсона.

Психіатр

  • при розладах психіки та поведінки.

Психіатр або невролог

  • при епілепсії.

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. Та випишуть перший рецепт.

Наступні рецепти вже можна буде отримувати у лікарів первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, терапевта або педіатра. А також, за бажанням, у лікуючого лікаря.

Будь-які інші рецептурні препарати, які пацієнт купуватиме за власний кошт, можна  отримати і у  лікаря первинної медичної допомоги, і у будь-якого лікаря-спеціаліста, а придбати або замовити їх можна на сайті https://likie.ua/

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Джерело: Нацслужба здоров’я

Теги
Безкоштовні ліки Рецепт Сімейний лікар
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