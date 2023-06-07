Мова йде про е-рецепт. У Нацслужбі здоров’я дають роз’яснення стосовно безкоштовних ліків. Отож,
cімейний лікар, терапевт або педіатр можуть виписати е-рецепт –
- у разі серцево-судинних захворювань;
- цукрового діабету II типу;
- бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворюванню легень).
Ендокринолог –
- при нецукровому або інсулінозалежному діабеті.
Невролог –
- при хворобі Паркінсона.
Психіатр –
- при розладах психіки та поведінки.
Психіатр або невролог –
- при епілепсії.
За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. Та випишуть перший рецепт.
Наступні рецепти вже можна буде отримувати у лікарів первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, терапевта або педіатра. А також, за бажанням, у лікуючого лікаря.
Будь-які інші рецептурні препарати, які пацієнт купуватиме за власний кошт, можна отримати і у лікаря первинної медичної допомоги, і у будь-якого лікаря-спеціаліста, а придбати або замовити їх можна на сайті https://likie.ua/
Джерело: Нацслужба здоров’я