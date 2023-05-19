Співробітники управління Служби безпеки України в Харківській області затримали 37-річну фельдшерку одного із сіл Ізюмського району, яка під час окупації населеного пункту допомагала російським окупантам.

Фельдшерка, активно підтримуючи дії держави-агресора, надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців.

– Аби окупанти почувалися комфортно, жінка організувала для них харчування та безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби, – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Водночас, за даними слідства, жінка відмовляла в наданні медичної допомоги місцевим жителям, а за необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, вимагала гроші.

Знаючи настрої односельців, фельдшерка складала списки проукраїнськи налаштованих мешканців села.

За цю послугу жінка отримала від окупантів дозвіл організувати в приміщенні амбулаторії магазин, у якому вона, окрім ліків, також продавала продукти харчування та алкогольні напої.

Правоохоронці повідомили затриманій про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.