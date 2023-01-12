Том Генкс, Наталі Портман, Ален Делон та інші світові зірки долучилися до збору коштів на відбудову ізюмської лікарні, яку розбомбила РФ. Світ вразила мужність лікаря Юрія Кузнецова, який самотужки під час бойових дій та окупації оперував пацієнтів у підвалі лікарні.

На благодійний аукціон актор Том Генкс передав друкарську машинку з особистої колекції. Його колега Катрін ДенЕв – власну косметичку. Організував благодійний аукціон оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус, який на відбудову лікарні пожертвував €125 тис. Зіркам вдалося зібрати €25о тис.

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Половину з них Азанавічус спрямував на ініціативу UNITED-24, ще половину – фундації Олени Зеленської, яка займається відбудовою ізюмської лікарні.

– Світ вражений опором, хоробрістю та людяністю українців, треба розповідати історії про це, нам потрібні такі цінності, ми повинні вірити, що вони існують, і бачити, що вони ще важливі в цьому світі, – зазначив режисер.

Фото: МОЗ