Том Хэнкс, Натали Портман, Ален Делон и другие мировые звезды присоединились к сбору средств на восстановление Изюмской больницы, разбомбленной РФ. Мир поразило мужество врача Юрия Кузнецова, который самостоятельно во время боевых действий и оккупации оперировал пациентов в подвале больницы.

На благотворительный аукцион актер Том Хэнкс передал пишущую машинку из личной коллекции. Его коллега Катрин Денев – собственную косметичку. Организовал благотворительный аукцион оскароносный французский режиссер Мишель Азанавичюс, который на восстановление больницы пожертвовал €125 тыс. Звездам удалось собрать €25о тыс.

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Половину из них Азанавичюс направил на инициативу UNITED-24, еще половину – фонду Елены Зеленской, которая занимается восстановлением изюмской больницы.

— Мир поражен сопротивлением, храбростью и человечностью украинцев, нужно рассказывать истории об этом, нам нужны такие ценности, мы должны верить, что они существуют, и видеть, что они еще важны в этом мире, — отметил режиссер.

Фото: Минздрав