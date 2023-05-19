Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали 37-летнюю фельдшера одного из сел Изюмского района, которая во время оккупации населенного пункта помогала российским оккупантам.

Фельдшер, активно поддерживая действия государства-агрессора, предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих.

— Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства, — сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В то же время, по данным следствия, женщина отказывала в оказании медицинской помощи местным жителям, а за необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, требовала деньги.

Зная настроения односельчан, фельдшер составляла списки проукраински настроенных жителей села.

За эту услугу женщина получила от оккупантов разрешение организовать в помещении амбулатории магазин, в котором она, кроме лекарств, также продавала продукты питания и алкогольные напитки.

Правоохранители сообщили задержанной о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.