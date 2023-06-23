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Эксперты рассказали, какие документы необходимы для прохождения ВВК

23 июня 2023, 15:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військові
Источник: Depositphotos

Специалисты Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказали, какие документы нужно собрать для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Список документов для военно-врачебной комиссии (ВВК):

  • направление на медицинское освидетельствование ВВК;
  • медицинская книжка, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
  • удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
  • медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
  • служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
  • оригинал справки об обстоятельствах травмы из воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
  • удостоверение УБД (при наличии);
  • выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.

В сообщении также указывается, что выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.

Источник: Черниговский ОТЦК и СП 

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