Специалисты Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказали, какие документы нужно собрать для прохождения военно-врачебной комиссии.
Список документов для военно-врачебной комиссии (ВВК):
- направление на медицинское освидетельствование ВВК;
- медицинская книжка, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы из воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;
- удостоверение УБД (при наличии);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.
В сообщении также указывается, что выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.
Источник: Черниговский ОТЦК и СП