Специалисты Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказали, какие документы нужно собрать для прохождения военно-врачебной комиссии.

Список документов для военно-врачебной комиссии (ВВК):

направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинская книжка, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы из воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае;

удостоверение УБД (при наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий.

В сообщении также указывается, что выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.

Источник: Черниговский ОТЦК и СП