Фахівці Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли, які документи потрібно зібрати для проходження військово-лікарської комісії.
Список документів для військово-лікарської комісії (ВЛК):
- направлення на медичний огляд ВВК;
- медична книжка, медичні довідки, результати оглядів і обстежень;
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
- службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
- оригінал довідки про обставини травми з військової частини або завірена копія акта про нещасний випадок;
- посвідчення УБД (за наявності);
- виписки з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців-учасників бойових дій.
У повідомленні також зазначається, що витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, проте завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.
Джерело: Чернігівський ОТЦК та СП