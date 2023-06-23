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Експерти розповіли, які документи необхідні для проходження ВЛК

23 Червня 2023, 15:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військові
Джерело: Depositphotos

Фахівці Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли, які документи потрібно зібрати для проходження військово-лікарської комісії.

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Список документів для військово-лікарської комісії (ВЛК):

  • направлення на медичний огляд ВВК;
  • медична книжка, медичні довідки, результати оглядів і обстежень;
  • посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
  • службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);
  • оригінал довідки про обставини травми з військової частини або завірена копія акта про нещасний випадок;
  • посвідчення УБД (за наявності);
  • виписки з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців-учасників бойових дій.

У повідомленні також зазначається, що витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, проте завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.

Джерело: Чернігівський ОТЦК та СП 

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