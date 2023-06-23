Фахівці Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли, які документи потрібно зібрати для проходження військово-лікарської комісії.

Список документів для військово-лікарської комісії (ВЛК):

направлення на медичний огляд ВВК;

медична книжка, медичні довідки, результати оглядів і обстежень;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми з військової частини або завірена копія акта про нещасний випадок;

посвідчення УБД (за наявності);

виписки з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців-учасників бойових дій.

У повідомленні також зазначається, що витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, проте завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.

Джерело: Чернігівський ОТЦК та СП