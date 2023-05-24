Підвищення якості медичного обслуговування та забезпечення військовослужбовців під час проходження ВЛК є пріоритетним завданням Медичних сил Збройних Сил України.

Ефективна система запису на ВЛК – електронна черга, постійно вдосконалюється і розширюється.

Якщо з початку травня електронна черга була запроваджена у військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси та Харкова, то тепер до цього переліку приєдналися ще вісім населених пунктів.

Відтепер за електронною чергою записуватимуть військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію також у військових госпіталях Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців та Житомира.

Щоразу можна обрати зручний час і день.

В питаннях покращення роботи ВЛК активно співпрацюють підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України та громадськість.

Джерело: Мілітарі Медіа Центр