Відтепер за номером 0-800-60-20-19 цілодобово можна отримати відповіді на найскладніші запитання, що стосуються ВЛК і МСЕК.

У Міністерстві охорони здоров’я спеціально підготовлені оператори гарячої лінії вже готові відповідати на дзвінки.

Як буде проходити ВЛК у цивільних медзакладах? Що треба зробити для проходження реабілітації? Коли потрібно проходити МСЕК? Що треба знати про неї? Які документи знадобляться для МСЕК?

Це лише найчастіші запитання, на які доводиться відповідати операторам.

На гарячій лінії також можуть надати консультації щодо лікування за кордоном. Варто знати, що на зв’язку будуть не лише оператори, а й медичні працівники різних спеціальностей.

У Міністерстві підкреслюють: у будь-якому випадку ви отримаєте кваліфіковану відповідь, консультацію чи й допомогу.

Стосується це направлення на лікування, проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, отримання соціальних гарантій, оскарження рішень ВЛК чи інших питань.

Гаряча лінія МОЗ до напруженої роботи готова.