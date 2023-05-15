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Все вопросы по ВВК и МСЭК: в Минздраве заработала горячая линия

15 мая 2023, 17:37
Валентина Андрейко журналіст
оператор телефон
Источник: Unsplash

Отныне по номеру 0-800-60-20-19 круглосуточно можно получить ответы на самые сложные вопросы, касающиеся ВВК и МСЭК.

В Министерстве здравоохранения специально подготовленные операторы горячей линии уже готовы отвечать на звонки.

Как будет проходить ВВК в гражданских медучреждениях? Что нужно сделать для прохождения реабилитации? Когда нужно проходить МСЭК? Что нужно знать о ней? Какие документы понадобятся для МСЭК?

Это лишь самые часто задаваемые вопросы, на которые приходится отвечать операторам. На горячей линии также могут предоставить консультации по лечению за рубежом.

Стоит знать, что на связи будут не только операторы, но и медицинские работники разных специальностей.

В Министерстве подчеркивают: в любом случае вы получите квалифицированный ответ, консультацию или помощь.

Касается это направления на лечение, прохождения ВВК в военных учреждениях здравоохранения, получения социальных гарантий, обжалования решений ВВК или других вопросов.

Горячая линия Минздрава к напряженной работе готова.

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Источник
Минздрав
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Война в Украине гаряча лінія МОЗ
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