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Прохождение ВВК станет более удобным: Минобороны анонсировало существенные изменения

10 мая 2023, 14:10
Валентина Андрейко журналіст
лікар і пацієнт
Источник: Pixabay

Над организацией работы ВВК, ее улучшением и избавлением от лишней бюрократии Министерство обороны работает постоянно. Вот и сейчас анонсированы очередные изменения.

В Минобороны уверяют, что прохождение военно-врачебной комиссии станет более быстрым и удобным.

За счет чего?

Во-первых, увеличивается сеть ВВК, их теперь дополнительно вводят в гражданских учреждениях здравоохранения.

Во-вторых, будет отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, которых привлекут к проведению медосмотров в ВВК.

В-третьих, вводится е-очередь записи на ВВК, а также электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения.

Информационная поддержка (горячая линия) и внедрение информационных сервисов помогут военнослужащим быстро решить все вопросы.

Конечно, это не может заработать мгновенно. Изменения будут постепенными. К тому же их введение в действие требует внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов.

Чтобы система заработала как можно быстрее, создана рабочая группа, в которую входят представители Минобороны, Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, Минздрава, Минветеранов, Минцифры, Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

А еще — общественные организации и волонтеры.

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Источник: Ганна Маляр

Теги
Міноборони Реформа українські військові
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