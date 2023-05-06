Военнообязанные студенты для получения отсрочки должны пройти военно-врачебную комиссию.

Каждого из них осмотрит хирург, терапевт, невропатолог, оториноларинголог, окулист, дерматолог, стоматолог, а также психиатр. Если есть необходимость или медицинские показания, подключают также врачей других специальностей.

— Медицинский осмотр военнообязанных студентов проводят по решению начальника ТЦК и СП военно-врачебной комиссией соответствующего ТЦК и СП, — разъясняет в интервью 24 каналу юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Юрист также отметил, что военнообязанных, находящихся в запасе 1 и 2 разрядов, ранее признанных годными к военной службе или непригодными в мирное время по состоянию здоровья, могут направить на повторный осмотр через 5 лет.

Очень четко указываются условия, при которых студентов однозначно ожидает отсрочка.

Первое и главное условие — студенты должны учиться на стационаре или на дуальной форме обучения.

Второе условие — они должны быть соискателями профессионального (профессионально-технического) образования или профессионального предвысшего и высшего образования. То есть речь идет, в частности, об учениках и студентах профессионально-технических училищ и колледжей, а также студентах коледжей, университетов, институтов, академий.

Отсрочка также распространяется на ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые получают образование на стационаре или учатся по дуальной форме.

В данном случае речь идет об аспирантах и докторантах исследовательских учреждений, высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов. В этот перечень входят и ассистенты-стажеры.

Источник: 24 канал