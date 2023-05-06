Військовозобов’язані студенти для отримання відстрочки мусять пройти військово-лікарську комісію.

Кожного з них огляне хірург, терапевт, невропатолог, оториноларинголог, окуліст, дерматолог, стоматолог, а також психіатр. Якщо є потреба чи медичні показання, підключають також лікарів інших спеціальностей.

– Медичний огляд військовозобов’язаних студентів проводять за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП, – в інтерв’ю 24 каналу роз’яснює юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Юрист також зазначив, що військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними в мирний час за станом здоров’я, можуть направити на повторний огляд через 5 років.

Дуже чітко вказуються умови, за яких студентів однозначно очікує відстрочка.

Перша і головна умова – студенти повинні вчитися на стаціонарі або на дуальній формі навчання.

Друга умова – вони мають бути здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти або фахової передвищої та вищої освіти. Тобто йдеться про учнів та студентів професійно-технічних училищ та коледжів, а також студентів коледжів, університетів, інститутів, академій.

Відстрочка також поширюється на асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту на стаціонарі або навчаються за дуальною формою.

Тобто йдеться про аспірантів і докторантів дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів і докторантів. До цього переліку входять і асистенти-стажисти.

Джерело: 24 канал