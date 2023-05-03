Как известно, 2 мая Верховная Рада приняла два закона касающихся совершенствования работы ВВК.

Один из них — №9158 — предусматривает внедрение электронного документооборота между воинской частью и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Снят вопрос и по сложной теме — обстоятельства получения ранения. Теперь не нужно проводить расследование. Из воинской части все необходимые документы будут направляться в определенный законом срок в электронном виде прямо в ТЦК СП.

— Справки ходят за военными — этот принцип мы заложили в основу реформирования процесса прохождения военно-врачебных комиссий, — отметил Шмыгаль.

Второй проект закона — №9154 — позволяет создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

По утверждению премьер-министра, в стране уже начали увеличивать количество ВВК. И вот теперь появилась законодательная основа для организации дополнительных военно-врачебных комиссий. Это, в частности, можно будет делать и на базе гражданских медицинских учреждений.

Все нововведения имеют целью устранить очереди и улучшить военным доступность к оформлению необходимых документов.

Премьер-министр поблагодарил народных депутатов, которые принимали непосредственное участие в подготовке закопроектов, вносили правки, ответственно отнеслись к голосованию.

Но в первую очередь, конечно, законы приняты благодаря действенной поддержке Минздрава, Минобороны, военных и медиков.

Шмыгаль пообещал и дальше бороться за устранение лишней бюрократии в вопросах оказания медицинских услуг.

Источник: Денис Шмигаль