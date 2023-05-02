Верховная Рада приняла законопроекты №9154 и №9158 и теперь работа ВВК получит более современное содержание, будет отвечать требованиям военного положения.

Военно-врачебные комиссии будут работать уже по новым законам, которые, собственно и вводятся, чтобы в работе ВВК стало меньше бюрократии. Чтобы наконец наши военнослужащие, которые лечатся от ран, не вынуждены были стоять в унизительных очередях для получения той или иной справки.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

В первом законопроекте №9154 дополнен перечень мест, в которых могут создаваться военно-врачебные комиссии. Ранее такие комиссии создавались при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и учреждениях здравоохранения Министерства обороны, СБУ и других военных формирований. Теперь добавили, в частности, Министерство внутренних дел Украины, Государственную пограничную служб Украины, Службу внешней разведки Украины, а также государственные и коммунальные медучреждения.

А законопроект №9158 вводит механизм обращения медицинских и других документов между ТЦК СП, военным учреждением здравоохранения и воинской частью.

— Теперь документы будут ходить за военным, а не военный будет ходить за документами, — метко объяснил суть изменений Александр Завитневич, председатель комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Джерело: Ярослав Железняк