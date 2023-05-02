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Поранені не стоятимуть у чергах: Верховна Рада ухвалила закони, що вдосконалюють роботу ВЛК

2 Травня 2023, 18:06
Валентина Андрейко журналістка
військовий, психолог, стрес
Джерело: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №9154 та №9158 і тепер робота ВЛК набуде більш сучасного змісту, відповідатиме вимогам воєнного стану.

Військово-лікарські комісії працюватимуть уже за новими законами, які, власне, й запроваджуються, щоб у роботі ВЛК стало менше бюрократії. Щоб нарешті наші військовослужбовці, які лікуються від ран, не змушені були стояти в принизливих чергах для отримання тієї чи іншої довідки.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

У першому законопроєкті №9154 доповнено перелік місць, в яких можуть створюватися військово-лікарські комісії. Раніше такі комісії створювалися при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки та закладах охорони здоровʼя Міністерства оборони, СБУ й інших військових формувань.

Тепер додали, зокрема, Міністерство внутрішніх справ України, Державну прикордонну службу України, Службу зовнішньої розвідки України, а також державні та комунальні медзаклади.

А законопроєкт №9158 запроваджує механізм обігу медичних та інших документів між ТЦК СП, військовим закладом охорони здоров’я та військовою частиною.

– Тепер документи ходитимуть за військовим, а не військовий ходитиме за документами, – влучно пояснив суть змін Олександр Завітневич, голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

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Джерело: Ярослав Железняк

Теги
Верховна Рада Воєнний стан Закон
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