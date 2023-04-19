Після того як до роботи ВЛК долучили цивільні заклади охорони здоров’я і МОЗ запустила пілотний проєкт цифровізації черг, виникли небезпідставні побоювання, що викладення у відкритий доступ інформації про військових може становити суттєву небезпеку.

Бо витік інформації про те, де і коли будуть перебувати військові, може становити загрозу не лише їхньому життю, а й і національній безпеці держави.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі Єдині новини розвіяла побоювання і дала відповідь на це питання.

Вона розповіла, що у Верховній Раді у першому читанні вже проголосовані два законопроєкти, які покликані осучаснити систему роботи ВЛК.

Проте заступниця міністра оборони погодилася, що не варто прирівнювати цивільну систему обігу медичної інформації до військової. Військова не може бути доступною і незахищеною в інтернеті. Треба забезпечити її механізмами захисту.

– Ми працюємо з великою групою фахівців декількох міністерств. Це Міністерство цифрової трансформації, яке допомагає нам з цифровізацією, МОЗ, бо залучаються цивільні лікарі, Міністерство ветеранів, – сказала Маляр.

Вона пояснила, що з цією експертною групою працюють і представники громадськості. До їхніх думок, пропозицій та ідей уважно дослухаються.

Тож про проблему знають і шукають шляхи її вирішення.

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Джерело: Єдині новини