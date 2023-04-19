После того, как к работе ВВК привлекли гражданские учреждения здравоохранения и Минздрав запустил пилотный проект цифровизации очередей в ВВК, возникли небезосновательные опасения, что изложение в открытый доступ информации о военных может представлять существенную опасность.

Ведь утечка информации о том, где и когда будут находиться военные в данный момент, может представлять угрозу не только их жизни, но и национальной безопасности государства.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире Єдині новини развеяла опасения и дала ответ на этот вопрос.

Она рассказала, что в Верховной Раде в первом чтении уже проголосованы два законопроекта, которые призваны осовременить систему работы ВВК.

Однако заместитель министра обороны согласилась, что нельзя приравнивать гражданскую систему оборота медицинской информации к военной. Военная не может быть доступной и незащищенной в интернете.

Надо обеспечить ее надежными механизмами защиты.

— Мы работаем с большой группой специалистов нескольких министерств. Это — Министерство цифровой трансформации, которое помогает нам с цифровизацией, Минздрав — потому что привлекаются гражданские врачи, Министерство ветеранов, — сказала Маляр.

Она пояснила, что с этой экспертной группой работают и представители общественности. К их мнениям, предложениям и идеям внимательно прислушиваются.

Так что о проблеме знают и ищут пути ее решения.

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Источник: Єдині новини