После того, как к работе ВВК привлекли гражданские учреждения здравоохранения и Минздрав запустил пилотный проект цифровизации очередей в ВВК, возникли небезосновательные опасения, что изложение в открытый доступ информации о военных может представлять существенную опасность.
Ведь утечка информации о том, где и когда будут находиться военные в данный момент, может представлять угрозу не только их жизни, но и национальной безопасности государства.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире Єдині новини развеяла опасения и дала ответ на этот вопрос.
Она рассказала, что в Верховной Раде в первом чтении уже проголосованы два законопроекта, которые призваны осовременить систему работы ВВК.
Однако заместитель министра обороны согласилась, что нельзя приравнивать гражданскую систему оборота медицинской информации к военной. Военная не может быть доступной и незащищенной в интернете.
Надо обеспечить ее надежными механизмами защиты.
— Мы работаем с большой группой специалистов нескольких министерств. Это — Министерство цифровой трансформации, которое помогает нам с цифровизацией, Минздрав — потому что привлекаются гражданские врачи, Министерство ветеранов, — сказала Маляр.
Она пояснила, что с этой экспертной группой работают и представители общественности. К их мнениям, предложениям и идеям внимательно прислушиваются.
Так что о проблеме знают и ищут пути ее решения.
Источник: Єдині новини