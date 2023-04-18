Теперь можно будет пройти военно-врачебную комиссию в гражданских медучреждениях. Правительство приняло соответствующее постановление, сообщает Минздрав.

В постановлении предусматривается, что на базе гражданских медицинских учреждений будут созданы внештатные комиссии ВВК.

Перечень и количество больниц, которые смогут проводить ВВК, будет определен областными администрациями.

С теми клиниками, где будут функционировать комиссии, НСЗУ (Национальная служба здоровья) заключит договор о предоставлении услуг по новому пакету “Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки”.

Согласно этому пакету, все медицинские услуги для тех, кто будет проходить ВЛК будут бесплатными.