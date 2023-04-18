Тепер можна буде пройти військово-лікарську комісію у цивільних медзакладах. Уряд ухвалив відповідну постанову, повідомляє МОЗ.

В постанові передбачається, що на базі цивільних медичних закладів буде створено позаштатні комісії ВЛК.

Перелік та кількість лікарень, які зможуть проводити ВЛК, буде визначено обласними адміністраціями.

З тими клініками, де будуть функціювати комісії, НСЗУ (Національна служба здоров’я) укладе договір про надання послуг за новим пакетом “Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки”.

Згідно цього пакету, всі медичні послуги для тих, хто проходитиме ВЛК будуть безкоштовними.