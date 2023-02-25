Після розголосу ситуації, що склалася Клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, волонтери зголосилися допомогти медзакладу. Що з того вийшло.

У поліклініці військові з різного ступеня поранень тижнями вистоювали в чергах, щоб потрапити на прийом до лікарів. У приміщенні були відсутні найнеобхідніші речі: вода, стільці, генератор та навіть закриті туалети.

Львівські волонтери запропонували свою допомогу, і їм, хоч і без великого бажання, але дозволили працювати у цьому військовому закладі.

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Відтоді у приміщеннях поліклініки з’явилися стільці, волонтери розносять воду, чай, каву. З’явився безплатний ксерокс. Хоча до того напої і копії документів можна було отримати за гроші.

Військова поліклініка почала працювати з восьмої години ранку, а не, як раніше, з дев’ятої.

90% персоналу було звільнено. Серед них більшість – люди старші за 80 років.

На кожному поверсі з’явилися комп’ютери, за допомогою яких можна записатися до лікаря. Та до них все одно черги. Правда, процес став швидшим.

Біля військової поліклініки, де бійці проходять військово-лікарську комісію, отримують скерування на лікування, їх десятки. Чимало без рук і ніг. Приходять о сьомій ранку, щоб швидше записатись в електронну чергу.

За фахом він ‒ програміст. Прийшов у військкомат із рідним братом 24 лютого. Після проходження військового навчання у липні вже воював.

Військовослужбовці наголошують також, що фахівців у поліклініці не вистачає: один невропатолог на 800 чоловік, мало хірургів.

Незважаючи на позитивні зрушення у медзакладі, журналістів туди не пускають, на відміну від інших цивільних.

Волонтерка Тетяна Пилипець розповіла, що їм не вельми раді у медичному закладі, але вони допомагають і далі.

За словами Тетяни Пилипець, змінено керівництво медичного закладу. Начальник клініки і старша медсестра перебувають на ротації у східних регіонах України.

Дехто з лікарів демонстративно звільнився, коли почалися перевірки та сталася зміна керівництва. Тетяна Пилипець закликає лікарів зголоситися працювати для наших захисників.

Днями Клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги перевіряла комісія з Києва. Хто саме в неї входив ‒ невідомо. Обіцяють оприлюднити результати цієї перевірки.

Тим часом військовослужбовці, з якими Радіо Свобода розмовляло біля поліклініки, наголошують, що у війську дуже багато залишків “совковості”, якої слід позбавлятись якнайшвидше, бо вона демотивує.

На зміну “радянщині” з її неповагою до людини, має прийти розумно влаштована система всебічної підтримки поранених військовослужбовців у лікуванні та відновленні здоров’я, а також у вирішенні усіх формальностей.