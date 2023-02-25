Після розголосу ситуації, що склалася Клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, волонтери зголосилися допомогти медзакладу. Що з того вийшло.
У поліклініці військові з різного ступеня поранень тижнями вистоювали в чергах, щоб потрапити на прийом до лікарів. У приміщенні були відсутні найнеобхідніші речі: вода, стільці, генератор та навіть закриті туалети.
Львівські волонтери запропонували свою допомогу, і їм, хоч і без великого бажання, але дозволили працювати у цьому військовому закладі.
Відтоді у приміщеннях поліклініки з’явилися стільці, волонтери розносять воду, чай, каву. З’явився безплатний ксерокс. Хоча до того напої і копії документів можна було отримати за гроші.
Військова поліклініка почала працювати з восьмої години ранку, а не, як раніше, з дев’ятої.
90% персоналу було звільнено. Серед них більшість – люди старші за 80 років.
На кожному поверсі з’явилися комп’ютери, за допомогою яких можна записатися до лікаря. Та до них все одно черги. Правда, процес став швидшим.
– Привезли чотири комп’ютери, до них черги. Підходиш і тобі називають день і годину до лікаря, – розповів військовий Володимир.- Народу тьма, талончики береш, тоді приходиш у призначений день на прийом і вже черг нема.
– Якби ми тоді не пішли воювати, то могло цілком бути таке, що ми у складі російської армії могли б воювали проти Польщі. Сьогодні ми воюємо за українську землю, ‒ наголошує Володимир.
Біля військової поліклініки, де бійці проходять військово-лікарську комісію, отримують скерування на лікування, їх десятки. Чимало без рук і ніг. Приходять о сьомій ранку, щоб швидше записатись в електронну чергу.
– Я вистояв до комп’ютера, тобто до електронної черги 40 хвилин. Стало набагато зручніше, бо до лікаря приїду з частини вже на вказану годину, ‒ говорить Андрій на позивний Байт зі 126-ої окремої бригади тероборони.
За фахом він ‒ програміст. Прийшов у військкомат із рідним братом 24 лютого. Після проходження військового навчання у липні вже воював.
Військовослужбовці наголошують також, що фахівців у поліклініці не вистачає: один невропатолог на 800 чоловік, мало хірургів.
Волонтерка Тетяна Пилипець розповіла, що їм не вельми раді у медичному закладі, але вони допомагають і далі.
За словами Тетяни Пилипець, змінено керівництво медичного закладу. Начальник клініки і старша медсестра перебувають на ротації у східних регіонах України.
– Електронна черга ще не досконала. Але іншого немає. Мусить щось запропонувати міністерство. Зараз у цій системі людина може записуватись лише з серверу поліклініки,- зазначила Пилипець.
Днями Клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги перевіряла комісія з Києва. Хто саме в неї входив ‒ невідомо. Обіцяють оприлюднити результати цієї перевірки.
Тим часом військовослужбовці, з якими Радіо Свобода розмовляло біля поліклініки, наголошують, що у війську дуже багато залишків “совковості”, якої слід позбавлятись якнайшвидше, бо вона демотивує.
На зміну “радянщині” з її неповагою до людини, має прийти розумно влаштована система всебічної підтримки поранених військовослужбовців у лікуванні та відновленні здоров’я, а також у вирішенні усіх формальностей.