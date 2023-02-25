После огласки ситуации, которая сложилась в Клинике амбулаторно-поликлинической помощи во Львове, волонтеры вызвались помочь медучреждению. Что из этого вышло.

В поликлинике военные с разной степени ранений неделями выстаивали в очередях, чтобы попасть на прием к врачам. В помещении отсутствовали самые необходимые вещи: вода, стулья, генератор и даже туалеты были закрыты.

Львовские волонтеры предложили свою помощь, и им хоть и без большого желания, но позволили работать в этом военном заведении.

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С тех пор в помещениях поликлиники появились стулья, волонтеры разносят воду, чай, кофе. Появился бесплатный ксерокс. Хотя до этого за напитки и копии документов можно было получить за деньги.

Военная поликлиника начала работать с восьми часов утра, а не, как раньше, в девять.

90% персонала были уволены. Среди них большинство — люди старше 80 лет.

На каждом этаже появились компьютеры, с помощью которых можно записаться к врачу. Но к ним все равно очереди. Правда, процесс стал быстрее.

– Привезли четыре компьютера, к ним очереди. Подходишь и тебе называют день и час к врачу, — рассказал военный Владимир. — Народу тьма, талончики берешь, тогда приходишь в назначенный день на прием и уже очередей нет.

Владимир за несколько дней до полномасштабного нападения России вернулся из поездки из Польши. 24 февраля пришел в военкомат, имеет боевой опыт 2014-2015 годов. Получил ранение тяжелую контузию и потерял зрение на одном глазу.

— Если бы мы тогда не пошли воевать, то могло бы быть такое, что мы в составе российской армии могли бы воевали против Польши. Сегодня мы воюем за украинскую землю, – отмечает Владимир.

Возле военной поликлиники, где проходят военно-врачебную комиссию, получают направление на лечение, десятки бойцов. Немало без рук и ног. Приходят в семь утра, чтобы быстрее записаться в электронную очередь.

– Я выстоял к компьютеру, то есть к электронной очереди, 40 минут. Стало гораздо удобнее, потому что к врачу приеду с части уже на указанный час, – говорит Андрей с позывным Байт из 126-й отдельной бригады теробороны.

По специальности он – программист. Пришел в военкомат с родным братом 24 февраля. После прохождения военной учебы в июле уже воевал.

Военнослужащие отмечают также, что специалистов в поликлинике не хватает: один невропатолог на 800 человек, мало хирургов.

Несмотря на положительные сдвиги в медучреждении, журналистов туда не пускают, в отличие от других гражданских.

Волонтер Татьяна Пилипец рассказала, что им не очень рады в медицинском учреждении, но они помогают и дальше.

По словам Татьяны Пилипец, изменено руководство медицинского учреждения. Начальник клиники и старшая медсестра находятся в ротации в восточных регионах Украины.

– Электронная очередь еще не совершенна. Но другого нет. Должно что-то предложить министерство. Сейчас в этой системе человек может записываться только с сервера поликлиники, — отметила Пилипец.

Некоторые врачи демонстративно уволились, когда начались проверки и произошла смена руководства.

Татьяна Пилипец призывает врачей согласиться работать для наших защитников.

На днях Клинику амбулаторно-поликлиническую помощь проверяла комиссия из Киева. Кто именно в нее входил – неизвестно. Обещают обнародовать результаты этой проверки.

Между тем военнослужащие, с которыми Радио Свобода разговаривало возле поликлиники, отмечают, что в армии очень много остатков “совковости”, от которой следует избавляться как можно быстрее, потому что она демотивирует.

На смену “советчине” с ее неуважением к человеку должна прийти разумно устроенная система всесторонней поддержки раненых военнослужащих в лечении и восстановлении здоровья, а также в решении всех формальностей.