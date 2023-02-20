Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский заявил, что реформа военно-врачебной комиссии будет продолжаться до года.

Он сообщил, что деятельность ВВК рассматривалась на заседании оборонного парламентского комитета с участием представителей Министерства обороны, военно-врачебных комиссий, общественности.

– Очевидно, что есть дурацкие и устаревшие подходы в прохождении ВЛК, – отметил чиновник. — Например, когда человек с инвалидностью, без конечностей, вынужден раз в полгода – год свидетельствовать, что он все еще имеет инвалидность. Это глупость, от которой мы будем точно отказываться.

Комитет уже наработал законодательные изменения, которые должны решить этот вопрос, чтобы не издеваться над людьми и не выставлять себя недоразвитой страной, добавил он.

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Вениславский убежден, что одно из направлений, которое точно решит проблемы в сфере деятельности военно-врачебных комиссий, – это максимальная цифровизация, электронные очереди, предоставление всех необходимых медицинских документов в электронном виде.

Кроме того, депутат подчеркнул, что необходимо устранить какие-либо коррупционные риски во время прохождения ВВК, в частности, чтобы на уровне медицинских комиссий не выдавали фальшивые выводы о непригодности к военной службе.

Парламентарий проинформировал, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки совместно с Комитетом ВР по антикоррупционной политике нарабатывают определенные предотвращения, которые делают невозможным коррупцию.

Что касается возможных сроков реформирования деятельности ВВК, Вениславский отметил, что это забюрократизированная система, которая руководствуется многими подзаконными нормативно-правовыми актами.

— Я считаю, что в течение года мы можем создать более-менее цивилизованные правила деятельности ВВК, — предположил Вениславский.

В первую очередь, нужно наработать законодательные изменения. Это займет несколько месяцев.