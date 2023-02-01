Защитники, прошедшие сквозь огонь на фронте и получившие тяжелые ранения, потерявшие конечности, должны пройти еще семь кругов бюрокартического ада в тылу, получая справки и другие бумажки, позволяющие им пройти дальнейшую реабилитацию.

Из-за отсутствия электронных систем записи к врачу и дефицита самих медиков некоторые из раненых военно-врачебную комиссию проходят по несколько недель.

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Мирослав Откович, военнослужащий ВСУ не выдержал и обнародовал информацию о положении вещей в военно-врачебной комиссии на своей странице в Facebook.

Мирославу недавно сделали операцию на колене. Травму получил на передовой, недалеко от Славянска. У него было повреждение мениска. Впереди – длительная реабилитация. Но чтобы оформить ее, бойцу пришлось пройти бюрократический ад.

Чтобы получить 30 дней отпуска для реабилитации, необходима медицинская справка из военного учреждения. Это вывод ВЛК — военно-врачебной комиссии. Направление на нее выдается в военной части. А дальше самое трудное – сама комиссия.

Система настолько устаревшая, совковая, что увиденное в военной поликлинике Мирослава шокировало. За час до открытия перед поликлиникой собралась огромная очередь бойцов. Среди них и люди на костылях. Кому нужно пройти одного врача, а кому восьмерых. Запись к ним – на бумаге.

– Я увидел на табуретке лежавшие листы из тетради в клеточку. Там были записаны разные врачи и фамилии людей, — рассказал Мирослав.

Этот военнослужащий записался к невропатологу две недели назад, но до сих пор не попал на прием.

— Я стою уже две недели, я в очереди какой-то 300-й — бог знает какой. За ту неделю врач принял только 30 человек. Когда я попаду к тому врачу, чтобы сдать документы? — рассказал один военный.

Никаких условий для раненых бойцов — ни стульев, ни воды. Лифт не работает.

Такое отношение к воинам ВСУ — принуждение их стоять в этих очередях — обесценивает их подвиг и подрывает боеспособность украинской армии.

И такая картина во всех областях. Об этом свидетельствуют комментарии под постом Мирослава. Люди приходят в госпитали в семь утра, а заведение открывается в девять. Все это время раненые стоят на ногах, на костылях, с ампутациями. Они стоят в очереди, затем записываются на кусках бумаги.

Вот как эти: Вульховец – 974… Васильев – 975…

Руководитель одного из госпиталей признает — очереди увеличились, поскольку и количество раненых бойцов выросло. И осторожно намекает на нехватку врачей.

– Врачей всегда будет не хватать. Потому что наши врачи задействованы еще на других направлениях оказания медицинской помощи. Это могут быть и хирургические вмешательства, — говорит Олег Колесник в. и. обязанности начальника медицинской части.

Но после того, как боец наконец-то получает листок с подписью, дающий право на отпуск по состоянию здоровья, его нужно еще довезти до воинской части, которая часто находится в другом регионе. А доставить бумажку нужно вовремя. Иначе будут большие проблемы.

— Бывали случаи, когда человек, не успевший попасть в воинскую часть по какой-либо причине или направивший документы по вайберу, был объявлен самовольно покинувшим часть, — сообщила соучредитель ОО Правозащитный центр Принцип Любовь Галан.

А за это – уголовная ответственность. Правозащитница считает, что вся эта система нуждается в комплексной реформе. Возможно увеличение количества медиков, упрощение процедур и главное — цифровизация процесса.

Ее организация обратилась в Министерство цифровой трансформации. Ведомство инициировало создание рабочей группы, в которую вошли представители Министерства обороны, ветеранов, здравоохранения и соцполитики. Говорят, уже есть план реформы.

– Разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии, – сообщил министр Михаил Федоров. — Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев.

Но это лишь небольшая часть того, что нужно цифровизировать в военной сфере, отметил министр.

Детали этого дела еще ни одно из министерств пока не сообщило. Как и сроков. Тем временем Мирослав Откович отмечает, что есть такая часть реформы, которая не требует ни времени, ни особых затрат: поставить кулеры с водой, обеспечить элементарные условия для бойцов.

И главное — с теми, кто только что вернулся не только из ада войны, а порой — и с того света, нужно обращаться по-человечески. Потому что некоторые медики забывают и об этом.

Ребята воюют за государство, которое потом обесценивает их смертельно опасный труд, унижая такими очередями за бумажками. Не должно так быть, нужно проявлять уважение.