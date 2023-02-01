Захисники, що пройшли крізь вогонь на фронті і отримали важкі поранення, втратили кінцівки, мають пройти ще сім кіл бюрократичного пекла в тилу, отримуючи довідки та інші папірці, що дозволяють їм пройти подальшу реабілітацію.

Через відсутність електронних систем запису до лікаря та брак самих медиків дехто з поранених військово-лікарську комісію проходить по кілька тижнів.

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Мирослав Откович, військовослужбовець ЗСУ не витримав і оприлюднив інформацію про стан речей у військово-лікарській комісії на своїй сторінці у Facebook.

Мирославу нещодавно зробили операцію на коліні. Травму отримав на передовій, неподалік Слов`янська. У нього було пошкодження меніска. Попереду – тривала реабілітація. Та щоб оформити її бійцеві довелося пройти бюрократичне пекло.

Щоб отримати 30 днів відпустки для реабілітації, необхідна медична довідку з військового закладу. Це висновок так званої ВЛК-військово-лікарської комісії. Направлення на неї видають у військовій частині. А далі найважче – сама комісія.

Система настільки застаріла, совкова, що побачене у військовій поліклініці Мирослава шокувало. За годину до відкриття перед поліклінікою зібралася величезна черга бійців. Серед них і люди на милицях. Комусь потрібно пройти одного лікаря, а комусь вісьмох. Запис до них – на папері.

– Я побачив на табуретці лежали аркуші з зошита в клітинку. Там були записані різні лікарі і прізвища людей, – розповів Мирослав.

Цей військовослужбовець записався до невропатолога ще два тижні тому, але досі не потрапив на прийом.

– Я стою вже два тижні, я в черзі якийсь 300 бог зна який. За той тиждень лікар прийняв тільки 30 людей . Через скільки я попаду до того лікаря, щоб здати документи?

Жодних умов для поранених бійців, ані стільців, ані води. Ліфт – не працює.

Таке ставлення до воїнів ЗСУ, примушення їх стояти у цих чергах, знецінює їхній подвиг і підриває боєздатність української армії.

І така картина в усіх областях, про це свідчать коментарі під постом Мирослава. Люди приходять до госпіталів о сьомій ранку, тоді як заклад відкривається о дев’ятій. Весь цей час поранені стоять на ногах, у кого вони є, на милицях – після ампутацій. Вони стоять у черзі, потім записуються на шматках паперу.

Ось як ці: Вульховець – 974… Васільєв – 975…

Керівник одного із госпіталів визнає, черги побільшали, адже і кількість поранених бійців зросла. і обережно натякає на брак лікарів.

– Лікарів завжди буде не вистачати. бо наші лікарі задіяні ще на інших напрямках надання медичної допомоги: це можуть бути і хірургічні втручання, – говорить Олег Колісник т. в. обов’язки начальника медичної частини.

Та після того, як боєць нарешті отримує аркуш із підписом, який дає право на відпустку за станом здоров”я, його треба ще довезти до військової частини, яка часто знаходиться в іншому регіоні. А доставити папірець треба вчасно. Інакше будуть великі проблеми.

– Бували випадки, що людина, яка не встигла потрапити до військової частини з якоїсь причини, або надіслала документи по вайберу, була оголошена такою, що самовільно залишила частину, – повідомила співзасновниця ГО Правозахисний центр Принцип Любов Галан.

А за це – кримінальна відповідальність. Правозахисниця вважає, що уся ця система потребує комплексної реформи. Можливо, збільшення кількості медиків, спрощення процедур та головне – цифровізація процесу.

Її організація звернулася до Міністерства цифрової трансформації. Відомство ініціювало створення робочої групи, до якої увійшли представники міністерства оборони, ветеранів, охорони здоров”я та соцполітики. Кажуть, уже мають план реформи.

– Розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії, – повідомив міністр Михайло Федоров. – Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв.

Та це — лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері, зазначив міністр.

Деталей цієї справи ще жодне із міністерств поки що не повідомило. Як і термінів. Тим часом, Мирослав Откович зазначає, що є така частина реформи, яка не потребує ні часу, ні особливих затрат: поставити кулери з водою, забезпечити елементарні умови для бійців.

І головне, з тими, хто щойно повернувся не тільки з пекла війни, а, часом і з того світу, треба поводитися по-людськи. Бо дехто з медиків забуває і про це.

Хлопці воюють за державу, яка потім знецінює їхню смертельно небезпечну працю, принижуючи в таких чергах за папірцями. Не повинно так бути, має бути повага.