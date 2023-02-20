Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський заявив, що реформа військово-лікарської комісії триватиме до року.

Він повідомив, що діяльність ВЛК розглядалася на засіданні оборонного парламентського комітету за участю представників Міністерства оборони, військово-лікарських комісій, громадськості.

– Очевидно, що є дурні і застарілі підходи у проходженні ВЛК, – зазначив посадовець. – Наприклад, коли людина з інвалідністю, без кінцівок, змушена раз у пів року – рік засвідчувати, що вона все ще має інвалідність. Це дурість, від якої ми точно будемо відмовлятися.

Комітет уже напрацював законодавчі зміни, які мають вирішити це питання, щоб не знущатися з людей і не виставляти себе недорозвиненою країною, додав він.

Веніславський переконаний, що один із напрямів, який точно вирішить проблеми у сфері діяльності військово-лікарських комісій, – це максимальна цифровізація, електронні черги, надання всіх необхідних медичних документів в електронному вигляді .

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Окрім того, депутат наголосив, що необхідно усунути будь-які корупційні ризики під час проходження ВЛК, зокрема, щоб на рівні медичних комісій не видавали фальшиві висновки про непридатність до військової служби.

Парламентарій поінформував, що Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки спільно з Комітетом ВР із питань антикорупційної політики напрацьовують певні запобіжники, які унеможливлять корупцію.

Щодо можливих термінів реформування діяльності ВЛК Веніславський зауважив, що це забюрократизована система, яка керується багатьма підзаконними нормативно-правовими актами. Насамперед потрібно напрацювати законодавчі зміни. Думаю, що це займе декілька місяців.

– Я вважаю, що протягом року ми можемо створити більш-менш цивілізовані правила діяльності ВЛК, – припустив Веніславський.

Як повідомлялося, останнім часом військовослужбовці, які були поранені під час виконання бойових завдань із захисту та оборони України від збройної агресії російської федерації та проходили лікування і потребують реабілітації, обурюються через складнощі в отримані висновків ВЛК.