Над організацією роботи ВЛК, її покращенням і позбавленням зайвої бюрократії Міністерство оборони працює постійно. Ось і зараз анонсовано чергові зміни.

В Міноборони запевняють, що проходження військово-лікарської комісії стане швидшим та зручнішим.

За рахунок чого?

По-перше, збільшується мережа ВЛК, їх тепер додатково запроваджують у цивільних закладах охорони здоров’я.

По-друге, буде окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучать до проведення медоглядів у ВЛК.

По-третє, вводиться е-черга запису на ВЛК, а також електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я.

Інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впровадження інформаційних сервісів допоможуть військовослужбовцям швидко вирішити всі питання.

Звісно, це не може запрацювати миттєво. Зміни будуть поступовими. До того ж їх уведення в дію вимагає внесення змін до низки нормативно-правових актів.

Щоб система запрацювала якнайшвидше, створена робоча група, до якої входять представники Міноборони, Медичних сили Збройних Сил України, МОЗ, Мінветеранів, Мінцифри, Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

А ще – громадські організації та волонтери.

Джерело: Ганна Маляр