Повышение качества медицинского обслуживания при прохождении ВВК — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Эффективная система записи на ВВК — электронная очередь, постоянно совершенствуется и расширяется.

Если с начала мая она была введена в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы и Харькова, то теперь к этому перечню присоединились еще восемь населенных пунктов.

Отныне по электронной очереди будут записывать военнослужащих на ВВК или к врачу на консультацию также в военных госпиталях Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ровно, Черновцов и Житомира.

Каждый раз можно выбрать удобное время и день.

В вопросах улучшения работы ВВК активно сотрудничают подразделения Вооруженных Сил Украины, Министерство обороны Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и общественность.

Источник: Мілітарі Медіа Центр