Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Еще в восьми населенных пунктах можно пройти ВВК по электронной очереди — список

24 мая 2023, 14:13
Валентина Андрейко журналіст
влк, військовий у лікаря
Источник: Depositphotos

Повышение качества медицинского обслуживания при прохождении ВВК — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Эффективная система записи на ВВК — электронная очередь, постоянно совершенствуется и расширяется.

Если с начала мая она была введена в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы и Харькова, то теперь к этому перечню присоединились еще восемь населенных пунктов.

Отныне по электронной очереди  будут записывать военнослужащих на ВВК или к врачу на консультацию также в военных госпиталях Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ровно, Черновцов и Житомира.

Каждый раз можно выбрать удобное время и день.

В вопросах улучшения работы ВВК активно сотрудничают подразделения Вооруженных Сил Украины, Министерство обороны Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и общественность.

Читайте также:
оператор телефонВсе вопросы по ВВК и МСЭК: в Минздраве заработала горячая линия

Источник: Мілітарі Медіа Центр

Теги
військовослужбовці госпіталізація Міноборони
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь