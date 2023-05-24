Повышение качества медицинского обслуживания при прохождении ВВК — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Эффективная система записи на ВВК — электронная очередь, постоянно совершенствуется и расширяется.
Если с начала мая она была введена в военных госпиталях Киева, Львова, Винницы, Одессы и Харькова, то теперь к этому перечню присоединились еще восемь населенных пунктов.
Отныне по электронной очереди будут записывать военнослужащих на ВВК или к врачу на консультацию также в военных госпиталях Староконстантинова, Десны, Днепра, Николаева, Белой Церкви, Ровно, Черновцов и Житомира.
Каждый раз можно выбрать удобное время и день.
В вопросах улучшения работы ВВК активно сотрудничают подразделения Вооруженных Сил Украины, Министерство обороны Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и общественность.
Источник: Мілітарі Медіа Центр