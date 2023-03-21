Сегодня, 21 марта, в день, который Генеральная Ассамблея ООН объявила Всемирным днем людей с синдромом Дауна, эксперты популярного ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали о стереотипах, которые сложились вокруг этого синдрома.

Что такое синдром Дауна. Большинство людей имеют 23 пары хромосом (всего 46): половину от отца, половину – от матери. Однако в случае синдрома Дауна человек имеет дополнительную копию 21-й хромосомы, то есть всего 47 хромосом.

Именно поэтому у человека появляются определенные особенности, характерные для синдрома Дауна. Например:

Сейчас смотрят

слабый мышечный тонус;

короткая шея;

такие люди часто очень гибки;

специфический миндалевидный разрез глаз;

замедление процессов роста.

Также люди с синдромом Дауна имеют более высокий риск развития некоторых заболеваний. Среди них:

врожденный порок сердца;

проблемы с дыханием и слухом;

проблемы со щитовидной железой;

детская лейкемия и другие.

Важно понимать, что это совсем не означает, что у человека с синдромом Дауна обязательно будут эти болезни. К тому же большинство из этих состояний успешно лечатся.

Наиболее распространенные мифы о синдроме

Синдром Дауна и когнитивные способности. У людей с синдромом действительно наблюдается задержка когнитивного развития и проблемы с памятью. Однако эта задержка, как правило, незначительная или умеренная. Люди с синдромом Дауна могут учиться, работать, иметь друзей и хобби.

Миф о вечной жизнерадостности. Есть распространенный стереотип, что люди с синдромом Дауна почти никогда не унывают и не сердятся. Возможно, вы видели, как часто в медиа и социальных сетях таких детей называют солнечными. Доля правды в этом есть — такие люди действительно не агрессивны.

Однако, как и все мы, они испытывают весь спектр эмоций — гнев, печаль, отчаяние, обиду, радость. Поэтому не стоит думать, что вы не можете обидеть или разозлить человека с синдромом Дауна.

Верно ли, что дети с синдромом Дауна рождаются только у женщин постарше? Женщины старше 35 лет действительно имеют более высокие риски родить ребенка с этим синдромом. Однако большинство таких детей рожают женщины до 35 лет. Просто потому, что это тот возраст, когда женщины наиболее фертильны.

Действительно ли люди с синдромом Дауна рано умирают? С развитием медицины средняя продолжительность жизни человека с синдромом Дауна теперь составляет 60 лет. Однако еще 40 лет назад она составляла 25 лет.

То, как будет развиваться ребенок с синдромом Дауна, зависит от осознанности и уровня поддержки родителей и общества.

Будьте внимательны к таким людям. Принятие в обществе и поддержка — залог того, что люди с синдромом Дауна смогут жить полноценной жизнью.

Источник: Береги себя