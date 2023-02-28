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Человечество поразила новая болезнь — синдром VEXAS: симптомы, кто в группе риска

28 февраля 2023, 12:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Хотя эта болезнь была обнаружена только в 2020 году, только в США синдромом VЕХАS уже страдают порядка 15 500 человек. Но основной причиной беспокойства по поводу VЕХАS является высокий уровень смертности: до половины заболевших умирают в течение пяти лет. 

Исследователи считают, что VЕХАS является прототипом нового типа болезней, с которыми столкнется человечество.

Уже установлено, что синдром VЕХАS связан с генетической мутацией, но он не наследуется. Кроме того, болезнь не является заразной. Болеют в основном мужчины в более позднем возрасте из-за генетической мутации.

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Согласно новому исследованию, синдром VEXAS вызывает мутация в гене UBA1, которая влияет на иммунные клетки, а также клетки, которые образуются в костном мозге и входят в состав крови. Ученые полагают, что клетки активируются без причины и вызывают воспалительные симптомы.

Симптомы синдрома VEXAS:

  • лихорадка;
  • усталость;
  • одышка;
  • воспаление кожи, хрящей в ушах и носу, кровеносных сосудов;
  • артрит;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • пневмония:
  • васкулит.

Стандартного лечения синдрома нет. Но врач может назначить терапию стероидами и иммунодепрессантами. В некоторых случаях возможна пересадка костного мозга.

Исследователи изучают другие возможные методы лечения VEXAS, такие как терапия стволовыми клетками. Ученые все еще пытаются расшифровать и понять многочисленные мутации в гене UBA1.

Источник: WebMD

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