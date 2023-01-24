Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к немедленным и согласованным действиям для защиты детей от зараженных лекарств. Речь идет о волне детских смертей в прошлом году, связанных с сиропами от кашля.

— В 2022 году более 300 детей, в основном в возрасте до 5 лет, в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острой почечной недостаточности. Смерти были связаны с зараженными лекарствами, — говорится в заявлении ВОЗ.

Сообщается, что безрецептурные сиропы от кашля имели высокое содержание диэтиленгликоля и этиленгликоля.

— Эти токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах, — заявили в ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что, кроме перечисленных стран, лекарства могут быть в продаже на Филиппинах, Тимор-Лешти, в Сенегале и Камбодже.

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Отмечается что речь идет о сиропах от кашля от четырех индонезийских производителей: PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex и PT AFI Pharma.

Организация призвала к совместным и согласованным действиям во всех 194 государствах-членах, чтобы предотвратить детскую смертность от этих опасных препаратов.