Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала до негайних і узгоджених дій для захисту дітей від заражених ліків. Йдеться про хвилю дитячих смертей минулого року, пов’язаних з сиропами від кашлю.

– У 2022 році понад 300 дітей, переважно до 5 років, у Гамбії, Індонезії та Узбекистані померли від гострої ниркової недостатності. Смерті були пов’язані із зараженими ліками, – йдеться в заяві ВООЗ.

Повідомляється, що безрецептурні сиропи від кашлю мали високий вміст діетиленгліколю та етиленгліколю.

Зараз дивляться – Ці токсичні хімічні речовини, які використовуються як промислові розчинники і антифризи, можуть бути смертельними навіть у невеликих кількостях, – заявили в ВООЗ. У ВООЗ зазначили, що, крім перерахованих країн, ліки можуть бути у продажу на Філіппінах, Тимор-Лешті, в Сенегалі та Камбоджі. Зазначається що йдеться про сиропи від кашлю від чотирьох індонезійських виробників: PT Yarindo Farmatama, pt Universal Pharmaceutical, pt Konimex і pt AFI Pharma. Організація закликала до спільних і узгоджених дій у всіх 194 державах-членах, щоб запобігти дитячій смертності від цих небезпечних препаратів.

Джерело The Guardian

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.