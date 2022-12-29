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Смертельний сироп: 18 дітей померли після вживання ліків від кашлю в Узбекистані

29 Грудня 2022, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сироп
Джерело: Depositphotos

Сироп проти кашлю індійської компанії Marion Biotech став причиною загибелі 18 дітей в Узбекистані. У МОЗ країни заявили, що лабораторні дослідження препарату Док-1 Макс виявили у його складі токсичну речовину – етиленгліколь.

Раніше повідомлялось, що в Гамбії та Індонезії померли понад 200 дітей до 5 років після вживання сиропу від кашлю іншого індійського виробника, у якому також виявили етиленгліколь.

– Дослідження показало, що померлим дітям до госпіталізації давали цей препарат вдома протягом двох-семи днів три-чотири рази на день по 2,5-5 мл, що перевищує стандартну дозу препарату для дітей, – додали у пресслужбі відомства.

У МОЗ зазначили, що таблетки й сиропи цього препарату зняли з продажу у всіх аптеках Узбекистану.

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Тим часом в Індії

Міністр охорони здоров’я Індії Мансух Мандавія повідомив, що їхні фахівці вивчають сироп від кашлю Marion Biotech.

За його словами, після повідомлень про трагедію в Узбекистані вони у постійному контакті з національним регулятором ліків країни.

Крім того, група фахівців з контролю за ліками штату Уттар-Прадеш провели інспекцію на підприємстві Marion Biotech.

– Зразки сиропу відправили до регіональної лабораторії для тестування, – повідомив міністр.

За даними інформаційного агентства ANI, виробництво сиропу призупинено, а уряд проводить розслідування.

Індія виробляє третину ліків у світі, переважно у вигляді непатентованих препаратів (дженериків). Фармацевтичний ринок, що стрімко зростає, зробив її світовою аптекою, яка задовольняє більшу частину медичних потреб країн, що розвиваються.

Передозування чи токсин

Перевірка підтвердила, що після вживання сиропу Док-1 Макс госпіталізували 21 дитину з гострими респіраторними захворюваннями, 18 з них померли.

Повідомляють, що померлі діти до госпіталізації приймали препарат у домашніх умовах разом з іншими ліками протягом 2-7 днів по 3-4 рази на день по 2,5-5 мл.

– Звичайно, це дозування значно перевищує норму для дітей, – заявили в МОЗ Узбекистану.

У МОЗ зазначили, що усім дітям препарат давали без рецепта лікаря. Оскільки основною речовиною у складі ліків є парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно застосовувався як засіб від застуди самостійно батьками або за рекомендацією аптек.

– Первинні лабораторні дослідження виявили наявність у сиропі Док-1 Макс етиленгліколю. Це токсичний препарат, – повідомили в узбецькому МОЗ

95% розчин етиленгліколю при застосуванні 1-2 мл/кг викликає серйозні зміни у здоров’ї пацієнта: блювання, втрату свідомості, напад епілепсії, проблеми у кровоносно-судинній системі та гостру ниркову недостатність.

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила про ризики, пов’язані із чотирма сиропами проти кашлю індійської компанії Maiden Pharmaceuticals. Вони могли призвести до смерті 66 дітей у Гамбії. Сиропи проти кашлю та застуди містять діетиленгліколь та етиленгліколь, які можуть бути токсичними для людини, повідомили у ВООЗ.

І уряд Індії, і компанія Maiden Pharmaceuticals відкинули звинувачення.

Раніше в грудні Індія заявила, що аналіз чотирьох сиропів показав, що вони відповідають специфікаціям, а урядовець повідомив ВВС, що ВООЗ “самовпевнено” звинуватила сиропи. Але ВООЗ заявила, що підтримує вжиті заходи.

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Минулого тижня парламентський комітет Гамбії рекомендував ініціювати судовий розгляд щодо Maiden Pharmaceuticals. Комітет також рекомендував заборонити всю продукцію компанії в країні.

Джерело
ВВС
Теги
лікування
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