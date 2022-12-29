Сироп проти кашлю індійської компанії Marion Biotech став причиною загибелі 18 дітей в Узбекистані. У МОЗ країни заявили, що лабораторні дослідження препарату Док-1 Макс виявили у його складі токсичну речовину – етиленгліколь.

Раніше повідомлялось, що в Гамбії та Індонезії померли понад 200 дітей до 5 років після вживання сиропу від кашлю іншого індійського виробника, у якому також виявили етиленгліколь.