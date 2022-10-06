Як заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, смерть десятків дітей молодшого віку в Гамбії від гострих ушкоджень нирок може бути пов’язана із зараженими сиропами від кашлю та застуди, виготовленими індійським виробником.

Повідомляється, що такі висновки було зроблено після випробувань декількох лікарських сиропів, які, як передбачалося, стали причиною 66 дитячих смертей в невеличкій західноафриканській країні.

За даними ВООЗ, лабораторний аналіз підтвердив неприйнятні кількості діетиленгліколю та етиленгліколю, які можуть бути токсичними та призводити до гострого ураження нирок.

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Тедрос повідомив, що агентство ООН проводить розслідування спільно з індійськими регулюючими органами і компанією, що виробляє сиропи, Maiden Pharma, що розташована в Нью-Делі.

Maiden Pharma відмовилася від коментарів, а дзвінки та повідомлення Генеральному контролеру з наркотиків Індії залишилися без відповіді.

У середу, 5 жовтня, ВООЗ опублікувала попередження про медичні продукти з проханням до регулюючих органів прибрати з ринку товари Maiden Pharma.

Медичні працівники Гамбії забили на сполох в липні після того, як у десятків дітей почалися проблеми з нирками. Смерті поставили медиків у глухий кут, перш ніж виявилася закономірність: десятки пацієнтів молодше п’яти років захворіли через три-п’ять днів після прийому сиропу парацетамолу.

Повідомляється, що кількість смертей в останні тижні скоротилася, і що продаж продуктів, вироблених Maiden Pharmas, був заборонений.