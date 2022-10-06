Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, смерть десятков детей младшего возраста в Гамбии от острых повреждений почек может быть связана с зараженными сиропами от кашля и простуды, изготовленными индийским производителем.

Сообщается, что такие выводы были сделаны после испытаний нескольких лекарственных сиропов, которые, как предполагалось, стали причиной 66 детских смертей в крошечной западноафриканской стране.

По данным ВОЗ, лабораторный анализ подтвердил неприемлемые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые могут быть токсичными и приводить к острому поражению почек.

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Тедрос сообщил, что агентство ООН проводит расследование совместно с индийскими регулирующими органами и компанией, производящей сиропы, Maiden Pharma, расположенной в Нью-Дели.

Maiden Pharma отказалась от комментариев, а звонки и сообщения Генеральному контролеру по наркотикам Индии остались без ответа.

В среду, 5 октября, ВОЗ опубликовала предупреждение о медицинских продуктах с просьбой к регулирующим органам убрать с рынка товары Maiden Pharma.

Медицинские работники Гамбии подняли тревогу в июле после того, как у десятков детей начались проблемы с почками. Смерти поставили медиков в тупик, прежде чем обнаружилась закономерность: десятки пациентов младше пяти лет заболели через три-пять дней после приема сиропа парацетамола.

Сообщается, что число смертей в последние недели сократилось, и что продажа продуктов, произведенных Maiden Pharmas, была запрещена.