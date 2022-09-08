Сразу два препарата для лечения хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) попали в программу Доступні ліки, которая, несмотря на войну, продолжает расширяться.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что такое постановление Кабинет министров принял 7 сентября. Это означает, что стоимость указанных лекарственных средств будет возмещаться Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

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Хроническое обструктивное заболевание легких – неизлечимое, у больных наблюдается осложненное дыхание, тяжелая одышка, хронический кашель.

ХОБЛ является наиболее частой причиной инвалидизации и летальности среди всех заболеваний респираторной системы. В Украине от ХОБЛ страдают около 4% населения. Симптомы заболевания облегчают с помощью препаратов.

Отмечается, что до настоящего времени для лечения против ХОБЛ осуществлялась реимбурсация монопрепаратов (т.е. содержащих в составе одно активное вещество).

Постановление расширяет программу реимбурсации двумя новыми комбинированными лекарственными средствами: Будесонид+Формотерол (порошок или аэрозоль для ингаляций) и Сальметерол+Флютиказон (порошок для ингаляций).

Уточняется, что получать лекарственные средства против ХОБЛ по программе Доступні ліки пациенты смогут после обновления Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения (после его публикации на официальном сайте Минздрава).

Чтобы получить электронный рецепт на препараты для лечения ХОБЛ, пациенту необходимо будет обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Минздрав напоминает, что в программу реимбурсации Доступні ліки также входят лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инфаркта и инсульта, сахарного диабета (включая препараты инсулина), расстройств психики и поведения, эпилепсии, бронхиальной астмы и несахарного диабета.

Получать Доступні ліки украинцы могут безвозмездно или с небольшой доплатой в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ, возмещающей стоимость лекарств.