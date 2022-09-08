Відразу два препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) потрапили в програму Доступні ліки, яка, незважаючи на війну, продовжує розширюватися.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що таку постанову Кабінет міністрів ухвалив 7 вересня. Це означає, що вартість зазначених лікарських засобів відшкодовуватиметься Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

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Хронічне обструктивне захворювання легень – невиліковне, у хворих спостерігається ускладнене дихання, тяжка задишка, хронічний кашель.

ХОЗЛ є найбільш частою причиною інвалідизації та летальності серед усіх захворювань респіраторної системи. В Україні на ХОЗЛ страждають близько 4% населення. Симптоми захворювання полегшують за допомогою препаратів.

Відзначається, що досі для лікування проти ХОЗЛ здійснювалася реімбурсація монопрепаратів (тобто містять у складі одну активну речовину).

Постанова розширює програму реімбурсації двома новими комбінованими лікарськими засобами: Будесонід + Формотерол (порошок або аерозоль для інгаляцій) і Сальметерол+Флютиказон (порошок для інгаляцій).

Уточнюється, що отримувати лікарські засоби проти ХОЗЛ за програмою Доступні ліки пацієнти зможуть після оновлення Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (після його публікації на офіційному сайті МОЗ).

Щоб отримати електронний рецепт на препарати для лікування ХОЗЛ, пацієнту необхідно буде звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

МОЗ нагадує, що в програму реімбурсації Доступні ліки також входять лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету (включаючи препарати інсуліну), розладів психіки і поведінки, епілепсії, бронхіальної астми та нецукрового діабету.

Отримувати Доступні ліки українці можуть безоплатно або з невеликою доплатою в будь-якій аптеці, що має договір з НСЗУ, що відшкодовує вартість ліків.